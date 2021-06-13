Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений

Россияне будут свободны от ковидных ограничений и смогут вернуться к привычной жизни только после того, как у 60% населения появится иммунитет к инфекции. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иным путём", — сказала глава Роспотребнадзора в интервью ютуб-каналу "Депутат Слуцкий".