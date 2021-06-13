Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений
Всё зависит от появления иммунитета к инфекции у большинства наших соотечественников, отметила глава Роспотребнадзора.
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Россияне будут свободны от ковидных ограничений и смогут вернуться к привычной жизни только после того, как у 60% населения появится иммунитет к инфекции. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иным путём", — сказала глава Роспотребнадзора в интервью ютуб-каналу "Депутат Слуцкий".
Ранее Анна Попова призвала россиян не следовать "вредным советам" по поводу вакцинации от ковида. Найти способ донести правду для сохранения жизни наших соотечественников — сегодня является одной из важнейших задач Роспотребнадзора, отметила она. По её словам, необходимо прививаться от вируса по принципу "чем быстрее, тем лучше".
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Градоначальник призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. 13 июня в Москве выявили максимальное в 2021 году количество случаев коронавируса.
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