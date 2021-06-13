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Захарова ответила на призыв стран G7 к России о прекращении "дестабилизирующего поведения"

Дипломат отметила, что предсказуемость Москвы подтверждена временем и делами, а вот у "Группы семи" с этой сферой не очень.

13 июня, 15:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале написала, что в совместном заявлении стран G7 помимо традиционного призыва к Москве о прекращении дестабилизирующего поведения есть один интересный аспект.

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Дипломат отметила, что ранее "Группа семи" заявляла, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь же эта задача общая и зависит от всех сторон.

"Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семёркой", у которой с этой сферой не очень", — подчеркнула Захарова.

Напомним, что страны G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение". Речь идёт, в частности, о якобы "вмешательстве в демократические системы других стран". Лидеры государств отметили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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