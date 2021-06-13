Захарова ответила на призыв стран G7 к России о прекращении "дестабилизирующего поведения"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале написала, что в совместном заявлении стран G7 помимо традиционного призыва к Москве о прекращении дестабилизирующего поведения есть один интересный аспект.

Дипломат отметила, что ранее "Группа семи" заявляла, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь же эта задача общая и зависит от всех сторон.

"Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семёркой", у которой с этой сферой не очень", — подчеркнула Захарова.