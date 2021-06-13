Недовольного выступлением Бузовой во МХАТе Зюганова пригласили на спектакль с её участием

Тягаться с 23-миллионной армией фанатов телеведущей лидеру КПРФ не по зубам, отметил PR-директор театра. По его словам, с точки зрения пиара коммунисту лучше посетить это мероприятие лично, чем использовать онлайн-площадки.

Просьбу лидера КПРФ Геннадия Зюганова к Минкульту разобраться с приглашением Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького можно расценивать как неудачную попытку попиариться за счёт певицы. Об этом заявил пиар-директор театра Вадим Ампелонский. Он также пригласил Зюганова на тот самый спектакль "Чудесный грузин", который вызвал гнев коммуниста.

"Думаю, расчёт пиарщиков КПРФ был на то, что подписчики Ольги придут защитить своего кумира от несправедливых нападок. И заодно послушают 45-минутный стрим лидера коммунистов на фоне красных знамён. Но это, к сожалению, так не работает", — отметил Ампелонский в беседе с Daily Storm.

Судя по количеству просмотров онлайн-трансляции Зюганова, зацепить чужую аудиторию в "Инстаграме" ему так и не удалось, подчеркнул представитель театра. По его словам, тягаться с 23-миллионной армией фанатов Бузовой лидеру КПРФ не по зубам. Ампелонский отметил, что Ольга проявила себя на сцене легендарного театра как неплохая комедийная актриса. Он также выразил надежду, что Бузова найдёт время, чтобы сыграть Бэллу Шанталь и в осеннем сезоне.