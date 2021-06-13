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В пригороде Рима мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой

После жестокой расправы с пенсионером и двумя детьми преступник забаррикадировался в доме и в течение нескольких часов не отвечал на попытки карабинеров вести переговоры.

13 июня, 15:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Мужчина открыл стрельбу в пригороде Рима и убил трёх человек, в том числе двух несовершеннолетних, сообщает итальянский телеканал Rai. Отмечается, что дети на вертолёте были срочно доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Преступник же забаррикадировался в одном из домов и отказывался от переговоров с карабинерами. Тогда правоохранители решили пойти на штурм здания. Выяснилось, что нападавший покончил с собой. По предварительной версии, причиной расправы стала бытовая ссора.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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