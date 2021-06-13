В пригороде Рима мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой

Мужчина открыл стрельбу в пригороде Рима и убил трёх человек, в том числе двух несовершеннолетних, сообщает итальянский телеканал Rai. Отмечается, что дети на вертолёте были срочно доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Преступник же забаррикадировался в одном из домов и отказывался от переговоров с карабинерами. Тогда правоохранители решили пойти на штурм здания. Выяснилось, что нападавший покончил с собой. По предварительной версии, причиной расправы стала бытовая ссора.