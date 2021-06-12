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Девять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Чикаго

Преступники до сих пор не пойманы, полиция ведёт расследование случившегося.

12 июня, 17:55

Девять человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в Чикаго. Видео © ABC 7 Chicago

Десять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает телеканал ABC 7 Chicago.

По данным правоохранителей, чуть позднее двух часов ночи к группе людей на тротуаре подошли двое подозреваемых и открыли огонь. 29-летняя женщина получила ранения в живот и левое колено и позднее скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные жертвы от 23 до 46 лет находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.

На данный момент преступники не задержаны, идёт расследование случившегося.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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