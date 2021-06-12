НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Джонсон и Гутерриш обсудили на саммите G7 вопросы пандемии и экологии

Британский премьер и генсек ООН затронули в своей беседе также некоторые международные вопросы.

12 июня, 17:55
<p>Фото © ТАСС / РА / Peter Nicholls, Wikipedia</p>

Фото © ТАСС / РА / Peter Nicholls, Wikipedia

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорили на саммите G7 об экологии и пандемии. Об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

"Лидеры обсудили планы по проведению 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которую позднее в этом году проведёт Великобритания. Они согласились, что страны должны активизироваться и взять на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа и поэтапному отказу от использования угля", — говорится в коммюнике.

Также политики затронули такие вопросы, как ситуация в Йемене, Сирии и Ливии, а также необходимость возвращения демократии в Мьянме и Афганистане.

Меркель и Байден обсудили саммит в Женеве и "Северный поток — 2"

Меркель и Байден обсудили саммит в Женеве и "Северный поток — 2"

Ранее Ангела Меркель и Борис Джонсон обсудили "дестабилизирующую деятельность" Москвы и Пекина. Встреча прошла на полях трёхдневного саммита лидеров стран G7, который проходит в очном формате впервые за полтора года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1