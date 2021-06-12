Джонсон и Гутерриш обсудили на саммите G7 вопросы пандемии и экологии

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорили на саммите G7 об экологии и пандемии. Об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

"Лидеры обсудили планы по проведению 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которую позднее в этом году проведёт Великобритания. Они согласились, что страны должны активизироваться и взять на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа и поэтапному отказу от использования угля", — говорится в коммюнике.

Также политики затронули такие вопросы, как ситуация в Йемене, Сирии и Ливии, а также необходимость возвращения демократии в Мьянме и Афганистане.