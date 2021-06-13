Под Петербургом экскурсионный автобус вылетел с трассы и опрокинулся

Под Петербургом опрокинулся экскурсионный автобус с 45 людьми на борту. Видео © LIFE

В Подпорожском районе Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус, в нём ехали 45 человек. Как Лайфу сообщил источник, транспортное средство следовало по маршруту Верхние Мандроги — Санкт-Петербург.

По словам собеседника, среди пассажиров было семь несовершеннолетних. По нашим данным, в результате происшествия серьёзно пострадала одна женщина — её со множественными травмами увезли в больницу. Также 11 пассажиров, которые получили незначительные ранения, направлены на осмотр в медучреждения.







Сейчас на месте аварии работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Что стало причиной происшествия, пока не уточняется. В СК сообщили, что на место инцидента выехала следственная группа.