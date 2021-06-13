НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Петербургом экскурсионный автобус вылетел с трассы и опрокинулся

Одна из пассажирок тяжело пострадала. Сейчас на месте аварии работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС и правоохранители. В СК уточнили, что на место происшествия выехала следственная группа.

13 июня, 15:00

Фото © LIFE

Под Петербургом опрокинулся экскурсионный автобус с 45 людьми на борту. Видео © LIFE

В Подпорожском районе Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус, в нём ехали 45 человек. Как Лайфу сообщил источник, транспортное средство следовало по маршруту Верхние Мандроги — Санкт-Петербург.

По словам собеседника, среди пассажиров было семь несовершеннолетних. По нашим данным, в результате происшествия серьёзно пострадала одна женщина — её со множественными травмами увезли в больницу. Также 11 пассажиров, которые получили незначительные ранения, направлены на осмотр в медучреждения.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 3

Сейчас на месте аварии работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Что стало причиной происшествия, пока не уточняется. В СК сообщили, что на место инцидента выехала следственная группа.

В Екатеринбурге водитель пролетел перекрёсток и сбил пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель пролетел перекрёсток и сбил пешеходов на тротуаре

Ранее Лайф рассказывал, что на Ставрополье автобус с 29 детьми загорелся прямо во время движения. Внезапное возгорание произошло в моторном отсеке. Пламя успели потушить.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1