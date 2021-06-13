Под Петербургом экскурсионный автобус вылетел с трассы и опрокинулся
Одна из пассажирок тяжело пострадала. Сейчас на месте аварии работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС и правоохранители. В СК уточнили, что на место происшествия выехала следственная группа.
Фото © LIFE
Под Петербургом опрокинулся экскурсионный автобус с 45 людьми на борту. Видео © LIFE
В Подпорожском районе Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус, в нём ехали 45 человек. Как Лайфу сообщил источник, транспортное средство следовало по маршруту Верхние Мандроги — Санкт-Петербург.
По словам собеседника, среди пассажиров было семь несовершеннолетних. По нашим данным, в результате происшествия серьёзно пострадала одна женщина — её со множественными травмами увезли в больницу. Также 11 пассажиров, которые получили незначительные ранения, направлены на осмотр в медучреждения.
Сейчас на месте аварии работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Что стало причиной происшествия, пока не уточняется. В СК сообщили, что на место инцидента выехала следственная группа.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ставрополье автобус с 29 детьми загорелся прямо во время движения. Внезапное возгорание произошло в моторном отсеке. Пламя успели потушить.
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