Автобус с 29 детьми загорелся на Ставрополье

На Ставрополье загорелся туристический автобус из Пятигорска во время поездки. Внутри находились 29 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Пламя успели потушить.

"Автобус двигался по маршруту город Пятигорск - станица Советская. В автобусе находилось 34 человека, из них 29 детей, пострадавших нет", — отметили в региональном МЧС.

Пассажиров отправлены резервным автобусом к месту назначения.