Автобус с 29 детьми загорелся на Ставрополье
Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства.
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На Ставрополье загорелся туристический автобус из Пятигорска во время поездки. Внутри находились 29 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Пламя успели потушить.
"Автобус двигался по маршруту город Пятигорск - станица Советская. В автобусе находилось 34 человека, из них 29 детей, пострадавших нет", — отметили в региональном МЧС.
Пассажиров отправлены резервным автобусом к месту назначения.
Ранее похожий случай произошел в мае в Санкт-Петербурге. Экскурсионный пассажирский автобус, в котором ехали первоклассники, загорелся во время движения. Внезапное возгорание произошло в моторном отсеке.
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