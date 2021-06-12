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Автобус с 29 детьми загорелся на Ставрополье

Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства.

12 июня, 17:15

Фото © shutterstock

На Ставрополье загорелся туристический автобус из Пятигорска во время поездки. Внутри находились 29 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Пламя успели потушить.

"Автобус двигался по маршруту город Пятигорск - станица Советская. В автобусе находилось 34 человека, из них 29 детей, пострадавших нет", — отметили в региональном МЧС.

В Москве автобус загорелся прямо во время движения — видео

В Москве автобус загорелся прямо во время движения — видео

Пассажиров отправлены резервным автобусом к месту назначения.

Ранее похожий случай произошел в мае в Санкт-Петербурге. Экскурсионный пассажирский автобус, в котором ехали первоклассники, загорелся во время движения. Внезапное возгорание произошло в моторном отсеке.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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