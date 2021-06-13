"Это не соревнование": Байден объяснил, почему пресс-конференции с Путиным по итогам саммита не будет
В ходе встречи в Женеве лидер США намерен перечислить российскому коллеге условия улучшения отношений между странами.
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Пресс-конференция не является соревнованием между президентами. Таким образом глава США Джо Байден, выступая по завершении саммита G7, прокомментировал решение американской и российской сторон не проводить совместное общение с журналистами после встречи в Женеве.
"Это не соревнование — кто лучше себя проявит на пресс-конференции, кто кого сможет поставить в неудобное положение. Речь о том, что я намерен ясно заявить, каковы условия улучшения отношений", — объяснил американский президент.
Ранее стало известно, что после саммита в Швейцарии президенты России и США выйдут к прессе по отдельности. В Белом доме такой формат назвали более подходящим. В Кремле подтвердили эту информацию, назвав обычной американской практикой.
Напомним, Джо Байден заявлял, что США не ищут конфликта с Россией. При этом он подчёркивал, что на саммите в Женеве намерен прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Вашингтон не собирается молчать по поводу якобы "вредоносных действий" Москвы.
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