Байден обсудит с Путиным борьбу с хакерами, использующими вирусы-вымогатели
Ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, заявил госсекретарь США Блинкен.
Фото © ТАСС / picture alliance / SULUPRESS.DE / AP
Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с хакерами, которые атакуют компании и шифруют их данные для получения выкупа. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.
"Когда идёт речь о кибератаках с целью выкупа, ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, которые занимаются подобными действиями. Эту тему президент [Байден] намерен поднять [в разговоре] с президентом Путиным", — отметил Блинкен.
Он также согласился с заявлением лидера России о том, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на худшем за последние годы уровне.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Комментариев: 0