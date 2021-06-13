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Байден обсудит с Путиным борьбу с хакерами, использующими вирусы-вымогатели

Ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, заявил госсекретарь США Блинкен.

13 июня, 13:54
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / SULUPRESS.DE / AP</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / SULUPRESS.DE / AP

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с хакерами, которые атакуют компании и шифруют их данные для получения выкупа. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

"Когда идёт речь о кибератаках с целью выкупа, ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, которые занимаются подобными действиями. Эту тему президент [Байден] намерен поднять [в разговоре] с президентом Путиным", — отметил Блинкен.

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Он также согласился с заявлением лидера России о том, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на худшем за последние годы уровне.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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