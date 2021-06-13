Байден обсудит с Путиным борьбу с хакерами, использующими вирусы-вымогатели

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с хакерами, которые атакуют компании и шифруют их данные для получения выкупа. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

"Когда идёт речь о кибератаках с целью выкупа, ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, которые занимаются подобными действиями. Эту тему президент [Байден] намерен поднять [в разговоре] с президентом Путиным", — отметил Блинкен.

Он также согласился с заявлением лидера России о том, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на худшем за последние годы уровне.