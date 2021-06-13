Байден заявил, что США не хотят конфликта с Россией
Обе стороны ответственны за стратегическую безопасность, отметил американский лидер. Он также согласился с Путиным в том, что отношения между странами опустились до худшего уровня за последние годы.
Джо Байден. Фото © ТАСС / АР
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией. При этом он подчеркнул, что на саммите в Женеве намерен прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, Вашингтон не будет молчать по поводу "вредоносных действий" Москвы.
"Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных предсказуемых отношений. Но я ясно дал понять, что США ответят крепко и значимо на вовлечённость российского правительства во вредоносные действия", — сказал Байден военным на американской базе в Британии.
При этом американский лидер согласился с российским президентом в том, что отношения между странами опустились до худшего уровня за последние годы. "Я думаю, он прав", — ответил Байден, комментируя высказывание Путина.
Ранее Владимир Путин дал первое за три года интервью американским СМИ, в котором назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Как сообщал Лайф, полная версия интервью выйдет на NBC 14 июня.
"Скрывается испуганный взгляд оленя": В Сети высмеяли Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Комментариев: 0