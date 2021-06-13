Байден заявил, что США не хотят конфликта с Россией

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией. При этом он подчеркнул, что на саммите в Женеве намерен прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, Вашингтон не будет молчать по поводу "вредоносных действий" Москвы.

"Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных предсказуемых отношений. Но я ясно дал понять, что США ответят крепко и значимо на вовлечённость российского правительства во вредоносные действия", — сказал Байден военным на американской базе в Британии.

При этом американский лидер согласился с российским президентом в том, что отношения между странами опустились до худшего уровня за последние годы. "Я думаю, он прав", — ответил Байден, комментируя высказывание Путина.