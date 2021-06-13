В то же время кто-то предположил, что Байден изображён на обложке журнала в солнцезащитных очках, потому что попросту спит. Другой комментатор констатировал, что ни аэрография, ни фильтры не смогут скрыть серьёзный провал в международной политике американского лидера. Кроме того, один из пользователей вообще назвал обложку срамотой. По его мнению, мозг Байдена застрял в 1980-х и политик до сих пор думает, что герой Тома Круза в фильме "Лучший стрелок" и по сей день олицетворяет образ крутого парня.