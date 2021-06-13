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"Скрывается испуганный взгляд оленя": В Сети высмеяли Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time

Героизированный образ главы Белого дома соответствует действительности и выглядит комично. Кто-то из пользователей Сети отметил, что никакие фильтры не смогут скрыть серьёзный провал в международной политике американского лидера.

13 июня, 14:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TIME" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TIME</a></p>

Фото © Twitter / TIME

Пользователи соцсети "Твиттер" и читатели Fox News прокомментировали недавнюю обложку журнала Time, на которой изображён президент США Джо Байден, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин.

"Под очками скрывается испуганный взгляд оленя перед колёсами грузовика", — цитирует РИА "Новости" одного из пользователей Сети.

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В то же время кто-то предположил, что Байден изображён на обложке журнала в солнцезащитных очках, потому что попросту спит. Другой комментатор констатировал, что ни аэрография, ни фильтры не смогут скрыть серьёзный провал в международной политике американского лидера. Кроме того, один из пользователей вообще назвал обложку срамотой. По его мнению, мозг Байдена застрял в 1980-х и политик до сих пор думает, что герой Тома Круза в фильме "Лучший стрелок" и по сей день олицетворяет образ крутого парня.

Ранее американцы предрекли своему президенту провал на встрече с Путиным. По их мнению, после саммита "Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене".

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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