"Скрывается испуганный взгляд оленя": В Сети высмеяли Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time
Героизированный образ главы Белого дома соответствует действительности и выглядит комично. Кто-то из пользователей Сети отметил, что никакие фильтры не смогут скрыть серьёзный провал в международной политике американского лидера.
Фото © Twitter / TIME
Пользователи соцсети "Твиттер" и читатели Fox News прокомментировали недавнюю обложку журнала Time, на которой изображён президент США Джо Байден, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин.
"Под очками скрывается испуганный взгляд оленя перед колёсами грузовика", — цитирует РИА "Новости" одного из пользователей Сети.
В то же время кто-то предположил, что Байден изображён на обложке журнала в солнцезащитных очках, потому что попросту спит. Другой комментатор констатировал, что ни аэрография, ни фильтры не смогут скрыть серьёзный провал в международной политике американского лидера. Кроме того, один из пользователей вообще назвал обложку срамотой. По его мнению, мозг Байдена застрял в 1980-х и политик до сих пор думает, что герой Тома Круза в фильме "Лучший стрелок" и по сей день олицетворяет образ крутого парня.
Ранее американцы предрекли своему президенту провал на встрече с Путиным. По их мнению, после саммита "Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене".
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.
Лента новостей
Страны G7 призвали Белоруссию провести новые "свободные и честные" выборы президента
сегодня в 14:18
Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Крисевича отправили в СИЗО до 11 августа
сегодня в 14:13
"Отпусти мне, батюшка, грехи": Звезда НХЛ Панарин проводит отпуск в Челябинской области под песни Круга
сегодня в 14:02
Комментариев: 0