Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Крисевича отправили в СИЗО до 11 августа

Акционист Павел Крисевич отправлен в СИЗО до 11 августа за стрельбу на Красной площади. Видео © LIFE

Художник-акционист Павел Крисевич, устроивший перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, отправлен в СИЗО до 11 августа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Постановлением от 13 июня 2021 года Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера присечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 августа 2021 года", — заявили в суде.

После перформанса в самом центре столицы на Крисевича завели уголовное дело о хулиганстве. По словам адвоката, при задержании у акциониста изъяли мобильный телефон и охолощённый пистолет P-411. Что касается задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик, следствие будет просить о продлении срока её нахождения под стражей.

"Срок задержания закончился, но Самусик находится в ИВС. В суд её не повезли. Причина её нахождения в ИВС нам неизвестна", — заявил адвокат девушки Сергей Тельнов в беседе с ТАСС.

Напомним, Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась.

