Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Крисевича отправили в СИЗО до 11 августа
Что касается задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик, следствие будет просить о продлении срока её нахождения под стражей.
Акционист Павел Крисевич отправлен в СИЗО до 11 августа за стрельбу на Красной площади. Видео © LIFE
Художник-акционист Павел Крисевич, устроивший перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, отправлен в СИЗО до 11 августа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского суда.
"Постановлением от 13 июня 2021 года Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера присечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 августа 2021 года", — заявили в суде.
После перформанса в самом центре столицы на Крисевича завели уголовное дело о хулиганстве. По словам адвоката, при задержании у акциониста изъяли мобильный телефон и охолощённый пистолет P-411. Что касается задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик, следствие будет просить о продлении срока её нахождения под стражей.
"Срок задержания закончился, но Самусик находится в ИВС. В суд её не повезли. Причина её нахождения в ИВС нам неизвестна", — заявил адвокат девушки Сергей Тельнов в беседе с ТАСС.
Напомним, Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась.
Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его отчислили из РУДН. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по статье "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Акционист получил десять суток ареста.
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