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Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Крисевича отправили в СИЗО до 11 августа

Что касается задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик, следствие будет просить о продлении срока её нахождения под стражей.

13 июня, 14:13

Акционист Павел Крисевич отправлен в СИЗО до 11 августа за стрельбу на Красной площади. Видео © LIFE

Художник-акционист Павел Крисевич, устроивший перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, отправлен в СИЗО до 11 августа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Постановлением от 13 июня 2021 года Крисевичу Павлу Олеговичу избрана мера присечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 августа 2021 года", — заявили в суде.

После перформанса в самом центре столицы на Крисевича завели уголовное дело о хулиганстве. По словам адвоката, при задержании у акциониста изъяли мобильный телефон и охолощённый пистолет P-411. Что касается задержанной вместе с ним журналистки портала SOTA Ники Самусик, следствие будет просить о продлении срока её нахождения под стражей.

"Срок задержания закончился, но Самусик находится в ИВС. В суд её не повезли. Причина её нахождения в ИВС нам неизвестна", — заявил адвокат девушки Сергей Тельнов в беседе с ТАСС.

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

Напомним, Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась.


Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его отчислили из РУДН. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по статье "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Акционист получил десять суток ареста.

Художники пронесли по центру Львова гроб с голой девушкой и шокировали горожан

Художники пронесли по центру Львова гроб с голой девушкой и шокировали горожан

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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