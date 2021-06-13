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Наряды ДПС выставили на въездах в Ивановскую область из-за ухудшения эпидобстановки

Как сообщили в областном УМВД, гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытии в регион не нужно соблюдать самоизоляцию и предоставлять какие-либо справки.

13 июня, 13:50
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ивановской области установили особые правила на въезд в регион для россиян, следующих по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

"Установлены посты ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении. Причина такого решения оперативного штаба — ухудшение эпидситуации в столице Ивановской области (город Иваново)", — сказано в сообщении ведомства.

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В областном главке указали, что россиянам, прошедшим полный курс вакцинации от CoViD-19, при въезде в регион не нужно соблюдать самоизоляцию и предоставлять какие-либо справки. Кроме того, въехать в Ивановскую область могут граждане, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до прибытия, а также люди со справкой о наличии антител, выданной не ранее 1 января текущего года.

В то же время официальное сообщество Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте" информирует, что аналогичные правила действуют в местных гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха и санаторно-курортных организациях.

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Согласно данным оперативного штаба региона по состоянию на 13 июня, в Ивановской области с начала пандемии зафиксировано 37 037 случаев заражения ковидом, из которых 61 выявлен за минувшие сутки. Известно, что за указанный период выздоровело 35 051 человек, а 1242 пациента скончалось.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне будут свободны от ковидных ограничений. Всё зависит от появления иммунитета к инфекции у большинства наших соотечественников.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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