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"Отпусти мне, батюшка, грехи": Звезда НХЛ Панарин проводит отпуск в Челябинской области под песни Круга

Судя по кадрам, именитый хоккеист зашёл проведать старых знакомых, началось застолье.

13 июня, 14:02

Звезда НХЛ Артемий Панарин проводит отпуск в России. Видео © Instagram / evgeniynabeev

Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин отправился в отпуск на свою малую родину. Видео с посиделок в посёлке в Челябинской области опубликовал один из друзей именитого спортсмена на своей странице в "Инстаграме".

На кадрах видно, что Панарин зашёл проведать старых знакомых, началось застолье. Перед Артемием и его приятелями — алкоголь и незатейливая закуска. Хоккеист в кепке, прикрывающей лицо, уютно расположился рядом с одним из друзей. Судя по интерьеру помещения, действие происходит в бане. На фоне звучит песня Михаила Круга "Отпусти мне, батюшка, грехи".

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В комментариях к видео пользователи соцсети оставили большое количество сообщений в поддержку Панарина. "Душевно сидите, ребята", "Не хватает только Кубка Стэнли где-нибудь на полу у печки", "Нью-Йорк нервно курит в сторонке", "Артемий — почти уже единственный, кто с народом", — написали фолловеры.

Добавим, что 29-летний Артемий Панарин выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс" и зарабатывает более 11,5 миллиона долларов в год.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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