Страны G7 призвали Белоруссию провести новые "свободные и честные" выборы президента
Кроме того, лидеры "Группы семи" обсудили инцидент с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Участники саммита выразили обеспокоенность "атаками со стороны белорусских властей на права, свободу человека и международное право".
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Участники саммита G7 призвали Белоруссию "сменить курс" и провести новые президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст итогового коммюнике.
"Призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы", — указано в документе.
Отмечается, что стороны договорились поддерживать гражданское общество, независимые СМИ, а также права белорусов. Кроме того, лидеры "Группы семи" также обсудили инцидент с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Участники саммита выразили обеспокоенность "атаками со стороны белорусских властей на права, свободу человека и международное право".
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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