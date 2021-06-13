Страны G7 призвали Белоруссию провести новые "свободные и честные" выборы президента

Участники саммита G7 призвали Белоруссию "сменить курс" и провести новые президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст итогового коммюнике.

"Призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы", — указано в документе.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать гражданское общество, независимые СМИ, а также права белорусов. Кроме того, лидеры "Группы семи" также обсудили инцидент с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Участники саммита выразили обеспокоенность "атаками со стороны белорусских властей на права, свободу человека и международное право".