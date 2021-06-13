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В Петербурге могут усилить коронавирусные ограничения

Губернатор города призвал всех быть более требовательными к себе и к окружающим в вопросе соблюдения мер предосторожности. Он также напомнил заведениям общепита и руководителям ТРЦ о взятых обязательствах по соблюдению безопасных регламентов.

13 июня, 14:36
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие эпидемиологической обстановке, из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает сайт администрации Северной столицы.

"Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам", — говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что Беглов распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан. Он напомнил заведениям общепита и руководителям ТРЦ о взятых ими обязательствах по соблюдению безопасных регламентов, а также о продлении режима повышенной готовности. Глава города подчеркнул, что те, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения мер предосторожности, ставит под угрозу своё здоровье, а также здоровье окружающих.

"Сегодня нам необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу. У нас есть всё для того, чтобы соответствовать условиям "новой нормальности", — подчеркнул Беглов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге дополнительно развернут почти 900 коек из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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