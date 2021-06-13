Байден не смог сформировать окончательное мнение о происхождении ковида

Президент США Джо Байден по итогам саммита G7 заявил, что не пришёл к выводу касательно происхождения коронавируса.

"Я не пришёл к выводу", — сказал американский лидер на пресс-конференции в Корнуолле.

Ранее Байден поручил спецслужбам США рассмотреть вопрос, мог ли коронавирус появиться из лаборатории по вирусологии в Ухани. Китай отрицает подобные обвинения, расследование ВОЗ также не подтвердило этой версии.