Байден не смог сформировать окончательное мнение о происхождении ковида
Ранее американский лидер поручил спецслужбам рассмотреть вопрос, мог ли коронавирус появиться из лаборатории по вирусологии в Ухани.
Фото © ТАСС/AP
Президент США Джо Байден по итогам саммита G7 заявил, что не пришёл к выводу касательно происхождения коронавируса.
"Я не пришёл к выводу", — сказал американский лидер на пресс-конференции в Корнуолле.
Ранее Байден поручил спецслужбам США рассмотреть вопрос, мог ли коронавирус появиться из лаборатории по вирусологии в Ухани. Китай отрицает подобные обвинения, расследование ВОЗ также не подтвердило этой версии.
Лайф сообщал, что учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Найденная последовательность геномов крайне редко встречается в природе. И в данном случае, по мнению экспертов, новый вариант ковида не мог сам её получить.
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