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Байден не смог сформировать окончательное мнение о происхождении ковида

Ранее американский лидер поручил спецслужбам рассмотреть вопрос, мог ли коронавирус появиться из лаборатории по вирусологии в Ухани.

13 июня, 15:02
<p>Фото © ТАСС/AP </p>

Фото © ТАСС/AP

Президент США Джо Байден по итогам саммита G7 заявил, что не пришёл к выводу касательно происхождения коронавируса.

"Я не пришёл к выводу", — сказал американский лидер на пресс-конференции в Корнуолле.

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Ранее Байден поручил спецслужбам США рассмотреть вопрос, мог ли коронавирус появиться из лаборатории по вирусологии в Ухани. Китай отрицает подобные обвинения, расследование ВОЗ также не подтвердило этой версии.

Лайф сообщал, что учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Найденная последовательность геномов крайне редко встречается в природе. И в данном случае, по мнению экспертов, новый вариант ковида не мог сам её получить.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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