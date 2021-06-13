Зюганов попросил Минкульт разобраться с участием Бузовой в спектакле МХАТа
Фото © ТАСС / Владимир Гердо / Вячеслав Прокофьев
Российская культура бессмертна и победит, уверен лидер коммунистов. Политик отметил, что раньше на сцене театра играли прекрасные произведения.
Министерству культуры России необходимо "разобраться" в обстоятельствах приглашения телеведущей и певицы Ольги Бузовой на роль в спектакле "Чудесный грузин" МХАТа имени Горького. С таким обращением выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своей онлайн-встречи с подписчиками в "Инстаграме".
"МХАТ нёс на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (худрук МХАТа до 2018 года. — Прим. Лайфа) вообще гений в своём деле", — заявил Зюганов.
По словам главы КПРФ, такие события, как приглашение Бузовой, являются отображением "стиля нынешней власти". У этих людей, как отметил Зюганов, нет понимания "русского духа и мира".
Напомним, за своё выступление Бузова получит около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе.