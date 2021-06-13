Зюганов попросил Минкульт разобраться с участием Бузовой в спектакле МХАТа

Российская культура бессмертна и победит, уверен лидер коммунистов. Политик отметил, что раньше на сцене театра играли прекрасные произведения.

Министерству культуры России необходимо "разобраться" в обстоятельствах приглашения телеведущей и певицы Ольги Бузовой на роль в спектакле "Чудесный грузин" МХАТа имени Горького. С таким обращением выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своей онлайн-встречи с подписчиками в "Инстаграме".

"МХАТ нёс на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (худрук МХАТа до 2018 года. — Прим. Лайфа) вообще гений в своём деле", — заявил Зюганов.