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Регион
Опубликовано 13 июня 2021, 16:42

Зюганов попросил Минкульт разобраться с участием Бузовой в спектакле МХАТа

Фото © ТАСС / Владимир Гердо / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Владимир Гердо / Вячеслав Прокофьев

Российская культура бессмертна и победит, уверен лидер коммунистов. Политик отметил, что раньше на сцене театра играли прекрасные произведения.

Министерству культуры России необходимо "разобраться" в обстоятельствах приглашения телеведущей и певицы Ольги Бузовой на роль в спектакле "Чудесный грузин" МХАТа имени Горького. С таким обращением выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своей онлайн-встречи с подписчиками в "Инстаграме".

"МХАТ нёс на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (худрук МХАТа до 2018 года. — Прим. Лайфа) вообще гений в своём деле", — заявил Зюганов.

По словам главы КПРФ, такие события, как приглашение Бузовой, являются отображением "стиля нынешней власти". У этих людей, как отметил Зюганов, нет понимания "русского духа и мира".

В РПЦ прокомментировали спектакль с Бузовой во МХАТе
В РПЦ прокомментировали спектакль с Бузовой во МХАТе

Напомним, за своё выступление Бузова получит около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе.


"Где был бы шум?": Майданов назвал плюсы участия Бузовой в постановке во МХАТе
"Где был бы шум?": Майданов назвал плюсы участия Бузовой в постановке во МХАТе
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Николай Абрамов
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