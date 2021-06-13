В Иркутской области горят леса на площади более 34 тысяч гектаров

В Иркутской области горят леса площадью более 30 тысяч гектаров. Видео предоставлено МЧС России

В Иркутской области горят леса в восьми районах на территории более 34 000 гектаров. Об этом Лайфу сообщили в МЧС, отметив, что угрозы населённым пунктам нет.

Для борьбы с возгораниями задействовано 394 человека и 70 единиц техники. В регион был направлен самолёт Ил-76 для помощи специалистам МЧС, его передислоцируют в Катангский район для ликвидации крупного лесного пожара на площади более 30 000 гектаров. В данной части региона объявлен режим ЧС.

"В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации. Для её ликвидации в Прибайкалье накануне прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе", — заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Роман Пешков.

В регионе не зафиксированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения допустимой концентрации оксида углерода. Угрозы населённым пунктам также нет.