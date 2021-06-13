В больнице в Ростовской области один из пациентов убил другого
Напавший избивал мужчину руками и ногами по голове из-за личной неприязни, его задержали сотрудники полиции.
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В Ростовской области 27-летний мужчина убил 57-летнего пациента больницы в Новочеркасске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"По версии следствия, <...> действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также один удар шариковой ручкой в грудь", — отметили в СК РФ по региону.
От полученных травм мужчина скончался. Напавшего задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.
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