В больнице в Ростовской области один из пациентов убил другого

В Ростовской области 27-летний мужчина убил 57-летнего пациента больницы в Новочеркасске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, <...> действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс 57-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, а также один удар шариковой ручкой в грудь", — отметили в СК РФ по региону.

От полученных травм мужчина скончался. Напавшего задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.