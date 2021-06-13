Байден заявил о готовности обсуждать вопросы климата с Путиным

Одной из областей совместной работы России и США может стать борьба с изменением климата. Об этом заявил американский президент Джо Байден по итогам саммита G7.

По словам лидера США, Вашингтон готов работать с Москвой в сфере стратегической стабильности. В том числе и по вопросам климата.

"Мы, возможно, можем это делать [работать в сфере] некоторых стратегических доктрин. Мы готовы работать здесь вместе. Возможно, и в каких-то других областях тоже, например в вопросах климата", — отметил Байден.