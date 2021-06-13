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Байден заявил о готовности обсуждать вопросы климата с Путиным

Напомним, угрозу изменения климата глава Белого дома намерен обсудить и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

13 июня, 15:57
<p>Фото © Getty Images / Phil Noble — WPA Pool</p>

Фото © Getty Images / Phil Noble — WPA Pool

Одной из областей совместной работы России и США может стать борьба с изменением климата. Об этом заявил американский президент Джо Байден по итогам саммита G7.

По словам лидера США, Вашингтон готов работать с Москвой в сфере стратегической стабильности. В том числе и по вопросам климата.

"Мы, возможно, можем это делать [работать в сфере] некоторых стратегических доктрин. Мы готовы работать здесь вместе. Возможно, и в каких-то других областях тоже, например в вопросах климата", — отметил Байден.

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Напомним, Джо Байден заявлял, что США не ищут конфликта с Россией. При этом он подчёркивал, что на саммите в Женеве намерен прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Вашингтон не собирается молчать по поводу якобы "вредоносных действий" Москвы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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