Байден заявил о готовности обсуждать вопросы климата с Путиным
Напомним, угрозу изменения климата глава Белого дома намерен обсудить и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Одной из областей совместной работы России и США может стать борьба с изменением климата. Об этом заявил американский президент Джо Байден по итогам саммита G7.
По словам лидера США, Вашингтон готов работать с Москвой в сфере стратегической стабильности. В том числе и по вопросам климата.
"Мы, возможно, можем это делать [работать в сфере] некоторых стратегических доктрин. Мы готовы работать здесь вместе. Возможно, и в каких-то других областях тоже, например в вопросах климата", — отметил Байден.
Напомним, Джо Байден заявлял, что США не ищут конфликта с Россией. При этом он подчёркивал, что на саммите в Женеве намерен прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Вашингтон не собирается молчать по поводу якобы "вредоносных действий" Москвы.
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