Байден объяснил, в чём сила "автократа" Путина

Россия вряд ли поменяет свою линию поведения на международной арене, поскольку президент Владимир Путин является "автократом", которому не надо отвечать перед обществом. Таким мнением поделился его американский коллега Джо Байден по итогам саммита G7.

Как отметил лидер США, вероятно, на переговорах в Женеве ему не удастся переубедить Путина, внешнеполитическая линия российского лидера останется прежней.

"Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и может случиться, что, если я буду отвечать [Путину] должным образом, это его не переубедит", — объяснил Байден.

Ранее Джо Байден заявил, что Россия и Америка потенциально могут сотрудничать во многих вопросах. Например, по ситуации в Ливии и Сирии.