Байден раскрыл, по каким вопросам возможно сотрудничество США и РФ

По мнению американского лидера, Россия "откусила кусок проблем, которые ей сложно прожевать". Он выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся достичь договорённостей.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Америка могут сотрудничать во многих вопросах. В частности, речь идёт о ситуациях в Ливии и Сирии.

"Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении — у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с CoViD-19, не только с США, но и вообще Европой и Ближним Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию", — сказал политик на пресс-конференции.

Байден отметил, что в Ливии нужно "открыть пути", которые позволят предоставить продовольственную и экономическую, "жизненно важную помощь" населению. Он также начал говорить и о других областях сотрудничества, но одёрнул себя, отметив, что "не должен вести переговоры публично".

"Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например — восстановление Сирии, Ливии", — сказал Байден.

По его мнению, Россия присутствует в этих регионах без возможности установить какой-либо порядок, так как этого нельзя хорошо сделать без обеспечения "базовых экономических потребностей" людей. Американский лидер выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся достичь договорённостей, чтобы получилось "спасти жизни людей".