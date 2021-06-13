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Опубликовано 13 июня 2021, 18:36

Байден раскрыл, по каким вопросам возможно сотрудничество США и РФ

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

По мнению американского лидера, Россия "откусила кусок проблем, которые ей сложно прожевать". Он выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся достичь договорённостей.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Америка могут сотрудничать во многих вопросах. В частности, речь идёт о ситуациях в Ливии и Сирии.

"Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении — у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с CoViD-19, не только с США, но и вообще Европой и Ближним Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию", — сказал политик на пресс-конференции.

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Байден отметил, что в Ливии нужно "открыть пути", которые позволят предоставить продовольственную и экономическую, "жизненно важную помощь" населению. Он также начал говорить и о других областях сотрудничества, но одёрнул себя, отметив, что "не должен вести переговоры публично".

"Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например — восстановление Сирии, Ливии", — сказал Байден.

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По его мнению, Россия присутствует в этих регионах без возможности установить какой-либо порядок, так как этого нельзя хорошо сделать без обеспечения "базовых экономических потребностей" людей. Американский лидер выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся достичь договорённостей, чтобы получилось "спасти жизни людей".

Ранее Байден объяснил, почему пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам саммита не будет. В ходе встречи в Женеве лидер США намерен перечислить российскому коллеге условия улучшения отношений между странами.

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Варвара Романова
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