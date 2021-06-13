Нафтали Бенет стал премьером Израиля

Кнессет — Парламент Израиля — утвердил новое правительство страны. Премьер-министром стал Нафтали Бенет из партии "Ямина". Об этом сообщил Седьмой канал.

За доверие кабмину проголосовали 60 депутатов, 59 выступили против, один человек воздержался. Биньямин Нетаньяху, бывший 12 лет на посту премьера, уходит в оппозицию.

"Я, Нафтали Бенет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения кнессета", — указал Бенет, произнося присягу.

Также был избран новый спикер кнессета Мики Леви, он представляет партию "Еш Атид".