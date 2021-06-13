В Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку, есть пострадавшие

В Волгограде на Университетском проспекте тягач "Рено-Премиум" 1998 года выпуска столкнулся с пассажирской маршруткой. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза. Об инциденте сообщает сайт V1.RU.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали 49-летний водитель маршрутного такси и четыре пассажира — три женщины и мужчина.

"С места ДТП в 25-ю больницу госпитализировали пять пострадавших. По предварительной информации, один человек в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии различной степени тяжести", — заявили в региональном Комитете здравоохранения.