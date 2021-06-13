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В Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку, есть пострадавшие

От удара транспортное средство, полное пассажиров, отлетело на опору светофора и завалилось на бок.

13 июня, 18:05
<p>Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области</p>

Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде на Университетском проспекте тягач "Рено-Премиум" 1998 года выпуска столкнулся с пассажирской маршруткой. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза. Об инциденте сообщает сайт V1.RU.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали 49-летний водитель маршрутного такси и четыре пассажира — три женщины и мужчина.

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"С места ДТП в 25-ю больницу госпитализировали пять пострадавших. По предварительной информации, один человек в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии различной степени тяжести", — заявили в региональном Комитете здравоохранения.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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