В Волгограде фура без тормозов протаранила маршрутку, есть пострадавшие
От удара транспортное средство, полное пассажиров, отлетело на опору светофора и завалилось на бок.
Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгограде на Университетском проспекте тягач "Рено-Премиум" 1998 года выпуска столкнулся с пассажирской маршруткой. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза. Об инциденте сообщает сайт V1.RU.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали 49-летний водитель маршрутного такси и четыре пассажира — три женщины и мужчина.
"С места ДТП в 25-ю больницу госпитализировали пять пострадавших. По предварительной информации, один человек в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии различной степени тяжести", — заявили в региональном Комитете здравоохранения.
Ранее сообщалось, что трое детей и трое взрослых пострадали в жёстком ДТП под Тюменью. По предварительной версии, виновник аварии на иномарке выбил легковушку на обочину и врезался в другую машину.
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