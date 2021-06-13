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Регион
Опубликовано 13 июня 2021, 20:46

В Госдуме назвали "лукавством" заявление стран G7 об отношениях с Россией

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Западные партнёры продолжают принуждение России к невыгодной внешней политике, указали в нижней палате парламента.

Заявление стран — участниц G7 о желании стабилизировать отношения с Россией похоже на "лукавство", поскольку фактически продолжается санкционное давление. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT.

"Это заявление попахивает лукавством, поскольку очевидно, что на словах они говорят о том, что можно выстраивать конструктивные взаимоотношения, а по факту продолжают санкционное давление, принуждение нашей страны к тому, чтобы проводить невыгодный для нас внешнеполитический курс", — объяснил депутат свою мысль.

По словам Морозова, Россия готова отстаивать свои интересы в мире. И заявления о дестабилизации по вине РФ со стороны партнёров — это от лукавого.

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Напомним, что страны G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение". Речь идёт, в частности, о якобы "вмешательстве в демократические системы других стран". Лидеры государств отметили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.

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Николай Абрамов
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