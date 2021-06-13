В Госдуме назвали "лукавством" заявление стран G7 об отношениях с Россией

Западные партнёры продолжают принуждение России к невыгодной внешней политике, указали в нижней палате парламента.

Заявление стран — участниц G7 о желании стабилизировать отношения с Россией похоже на "лукавство", поскольку фактически продолжается санкционное давление. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT.

"Это заявление попахивает лукавством, поскольку очевидно, что на словах они говорят о том, что можно выстраивать конструктивные взаимоотношения, а по факту продолжают санкционное давление, принуждение нашей страны к тому, чтобы проводить невыгодный для нас внешнеполитический курс", — объяснил депутат свою мысль.

По словам Морозова, Россия готова отстаивать свои интересы в мире. И заявления о дестабилизации по вине РФ со стороны партнёров — это от лукавого.