Согнулась пополам посреди улицы: Жителей Екатеринбурга возмутила неадекватная мать на прогулке с малышом
Очевидцы предположили, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения, и вызвали полицию. Однако правоохранители приехали на место, когда героиня ролика уже "уползла".
Жители Екатеринбурга заметили мать под веществами на прогулке с ребёнком. Видео © LIFE
В Екатеринбурге местные жители увидели женщину в неадекватном состоянии, которая вышла на прогулку с маленьким ребёнком. Очевидцы считают, что она была под воздействием запрещённых веществ.
На кадрах, снятых свидетелями прогулки, видно, что женщина стоит посреди улицы и начинает наклоняться вниз. При этом она держит ребёнка, который ходит вокруг неё. В определённый момент малыш спотыкается и падает.
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Одна из свидетельниц инцидента рассказала Лайфу, что прохожие сразу вызвали полицию. Однако правоохранители приехали на место происшествия, когда женщина уже "уползла".
Отметим, что это произошло накануне, 12 июня. О том, в каком состоянии на самом деле находилась женщина, неизвестно.
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Ранее Лайф рассказывал о трагедии в Самаре, где горе-мать уронила с балкона маленькую дочь. Падение малышки попало на видео, на кадрах слышно, как девочка кричала, что ей страшно. Позже соседи рассказали, что после произошедшего женщина спустилась к подъезду, достаточно небрежно забрала упавшее на асфальт тело малышки и унесла назад в квартиру.
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