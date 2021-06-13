Жители Екатеринбурга заметили мать под веществами на прогулке с ребёнком. Видео © LIFE

В Екатеринбурге местные жители увидели женщину в неадекватном состоянии, которая вышла на прогулку с маленьким ребёнком. Очевидцы считают, что она была под воздействием запрещённых веществ.

На кадрах, снятых свидетелями прогулки, видно, что женщина стоит посреди улицы и начинает наклоняться вниз. При этом она держит ребёнка, который ходит вокруг неё. В определённый момент малыш спотыкается и падает.

Одна из свидетельниц инцидента рассказала Лайфу, что прохожие сразу вызвали полицию. Однако правоохранители приехали на место происшествия, когда женщина уже "уползла".

Отметим, что это произошло накануне, 12 июня. О том, в каком состоянии на самом деле находилась женщина, неизвестно.