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Бросили лежать на лавочке: В Уфе электросамокатчики на огромной скорости сбили 84-летнего дедушку и сбежали

В больнице медики диагностировали у пострадавшего сложный перелом шейки бедра. Теперь пенсионер будет прикован к кровати минимум три месяца. Пациента прооперируют, чтобы он вновь смог ходить.

13 июня, 17:35

Бросили лежать на лавочке: В Уфе электросамокатчики на огромной скорости сбили 84-летнего дедушку и сбежали. Видео © Соцсети

В центре Уфы двое неизвестных парней на электросамокате сбили 84-летнего дедушку и сбежали, оставив пожилого мужчину лежать на лавочке. Об этом сообщает агентство "Башинформ".

Инцидент произошёл вечером 12 июня. Роберт Галиакберов возвращался домой из магазина, когда в него на огромной скорости влетел молодой человек на электросамокате. Как уточнил дедушка, виновник в тот момент был вместе с приятелем. После сильного удара пожилой мужчина потерял сознание.

"Очнулся, когда меня поднимали за ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали", — рассказал пострадавший пенсионер.

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После этого Роберт Галиакберов позвонил родным, и те уже вызвали ему скорую помощь. В больнице медики диагностировали дедушке сложный перелом шейки бедра. Теперь пенсионер будет прикован к кровати минимум три месяца. Однако на этом восстановление для мужчины не заканчивается — впереди его ждёт сложная операция с установкой металлоконструкции, чтобы он мог ходить. Но родные боятся, что старик попросту может не пережить наркоз из-за возраста.

Семья пострадавшего также обратилась в полицию и намерена взыскать с виновников расходы на лечение. Сейчас правоохранители ищут парней, которые бросили пожилого человека в беде.

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Лайф писал, что ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте РФ. В МВД РФ при этом считают преждевременным рассмотрение таких инициатив.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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