Бросили лежать на лавочке: В Уфе электросамокатчики на огромной скорости сбили 84-летнего дедушку и сбежали. Видео © Соцсети

В центре Уфы двое неизвестных парней на электросамокате сбили 84-летнего дедушку и сбежали, оставив пожилого мужчину лежать на лавочке. Об этом сообщает агентство "Башинформ".

Инцидент произошёл вечером 12 июня. Роберт Галиакберов возвращался домой из магазина, когда в него на огромной скорости влетел молодой человек на электросамокате. Как уточнил дедушка, виновник в тот момент был вместе с приятелем. После сильного удара пожилой мужчина потерял сознание.

"Очнулся, когда меня поднимали за ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали", — рассказал пострадавший пенсионер.



После этого Роберт Галиакберов позвонил родным, и те уже вызвали ему скорую помощь. В больнице медики диагностировали дедушке сложный перелом шейки бедра. Теперь пенсионер будет прикован к кровати минимум три месяца. Однако на этом восстановление для мужчины не заканчивается — впереди его ждёт сложная операция с установкой металлоконструкции, чтобы он мог ходить. Но родные боятся, что старик попросту может не пережить наркоз из-за возраста.

Семья пострадавшего также обратилась в полицию и намерена взыскать с виновников расходы на лечение. Сейчас правоохранители ищут парней, которые бросили пожилого человека в беде.