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Россиянка Сапега обжаловала задержание в суде Минска

Адвокат гражданки РФ в ближайшее время ознакомится с документами, которые касаются уголовных дел в отношении девушки.

13 июня, 17:23
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Гражданка России София Сапега, находящаяся в белорусском СИЗО, подала жалобу на своё задержание в суд Первомайского района Минска. Об этом сообщил журналистам её адвокат, уточнив, что его клиентка чувствует себя нормально.

Судебное заседание по жалобе будет закрытым. Сообщается, что юрист ознакомится с документами, касающимися задержания россиянки, а также иными сведениями о возбуждении в отношении неё ещё одного уголовного дела.

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София Сапега ранее прислала родным первое письмо из СИЗО. В нём она признаётся, что хорошо и исправно питается, а также читает русскую классическую литературу.

Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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