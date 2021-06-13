Россиянка Сапега обжаловала задержание в суде Минска
Адвокат гражданки РФ в ближайшее время ознакомится с документами, которые касаются уголовных дел в отношении девушки.
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Гражданка России София Сапега, находящаяся в белорусском СИЗО, подала жалобу на своё задержание в суд Первомайского района Минска. Об этом сообщил журналистам её адвокат, уточнив, что его клиентка чувствует себя нормально.
Судебное заседание по жалобе будет закрытым. Сообщается, что юрист ознакомится с документами, касающимися задержания россиянки, а также иными сведениями о возбуждении в отношении неё ещё одного уголовного дела.
София Сапега ранее прислала родным первое письмо из СИЗО. В нём она признаётся, что хорошо и исправно питается, а также читает русскую классическую литературу.
Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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