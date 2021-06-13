Россиянка Сапега обжаловала задержание в суде Минска

Гражданка России София Сапега, находящаяся в белорусском СИЗО, подала жалобу на своё задержание в суд Первомайского района Минска. Об этом сообщил журналистам её адвокат, уточнив, что его клиентка чувствует себя нормально.

Судебное заседание по жалобе будет закрытым. Сообщается, что юрист ознакомится с документами, касающимися задержания россиянки, а также иными сведениями о возбуждении в отношении неё ещё одного уголовного дела.