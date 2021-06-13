Садальский оценил дебют Бузовой на сцене МХАТа, назвав обезьянкой
По словам актёра, звезда "Дома-2" своим участием в спектакле "Чудесный грузин" "дала мощный информационный повод и привлекла к себе внимание всех российских СМИ".
Станислав Садальский. Фото © Instagram / stassadal
Российский актёр театра и кино Станислав Садальский, посетивший скандальный спектакль о жизни молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин" во МХАТе, раскритиковал в "Инстаграме" сыгравшую в постановке роль певицы кабаре Бэллы Шанталь телеведущую Ольгу Бузову, назвав инста-диву обезьянкой.
"Скажу сразу: Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна. Настоящая живая обезьянка! На сцене я, конечно, смотрел только на неё. Ещё Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно", — написал в посте Садальский.
По словам актёра, миллионы подписчиков звезды в социальных сетях, вероятно, "не знают, что такое театр, и даже не подозревают о его существовании. При этом артист назвал "прекрасным" тот факт, что Бузова своим участием в спектакле "дала мощный информационный повод и привлекла к себе внимание всех российских СМИ".
"Шедеврален Георгий Иобадзе — исполнитель роли молодого Сталина. Его игра затмила всех, даже обезьянку. Он к тому же весьма пластичен — и акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно", — подытожил Садальский.
А ранее актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики. Телеведущая исполняет роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в постановке "Молодой грузин". Театральная общественность до сих пор пытается оправиться от этого известия.
Напомним, за своё выступление Бузова получит около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе.
Комментариев: 0