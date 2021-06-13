Садальский оценил дебют Бузовой на сцене МХАТа, назвав обезьянкой

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский, посетивший скандальный спектакль о жизни молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин" во МХАТе, раскритиковал в "Инстаграме" сыгравшую в постановке роль певицы кабаре Бэллы Шанталь телеведущую Ольгу Бузову, назвав инста-диву обезьянкой.

"Скажу сразу: Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна. Настоящая живая обезьянка! На сцене я, конечно, смотрел только на неё. Ещё Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно", — написал в посте Садальский.

По словам актёра, миллионы подписчиков звезды в социальных сетях, вероятно, "не знают, что такое театр, и даже не подозревают о его существовании. При этом артист назвал "прекрасным" тот факт, что Бузова своим участием в спектакле "дала мощный информационный повод и привлекла к себе внимание всех российских СМИ".

"Шедеврален Георгий Иобадзе — исполнитель роли молодого Сталина. Его игра затмила всех, даже обезьянку. Он к тому же весьма пластичен — и акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно", — подытожил Садальский.