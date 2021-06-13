"Годы своё берут": Боксёр Поветкин объявил о завершении карьеры
В своём последнем матче он уступил британцу Уайту.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боксёр Александр Поветкин объявил на пресс-конференции о завершении карьеры.
"Годы своё берут, решил завершить карьеру. После коронавируса надо много пролечиться. Пока вылечусь, время уже пройдёт, мне уже не 20 лет. Иногда бывает такое состояние, как будто пьяный, так что последствия коронавируса есть", — заявил Поветкин.
При этом он ещё не принял решение, чем будет заниматься дальше.
Напомним, в своём последнем матче Поветкин проиграл британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на счету Русского Витязя 40 поединков, в которых он одержал 36 побед.
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