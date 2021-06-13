"Годы своё берут, решил завершить карьеру. После коронавируса надо много пролечиться. Пока вылечусь, время уже пройдёт, мне уже не 20 лет. Иногда бывает такое состояние, как будто пьяный, так что последствия коронавируса есть", — заявил Поветкин.