Россиянам впервые изнутри показали атомную подлодку "Князь Владимир"

Россиянам впервые показали внутреннее пространство подлодки "Князь Владимир". Видео © Телеканал "Звезда"

Россиянам впервые продемонстрировали внутреннее пространство атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир". Репортаж изнутри самого современного российского подводного крейсера опубликовал телеканал "Звезда".

Так, если начинать "экскурсию" с главного входа, с рубки, то в самом низу есть люк, через который необходимо спуститься. Сразу стоит обратить внимание на прямые длинные коридоры, на стенах которых развешаны панно с фотографиями и техническими характеристиками иностранных субмарин. Однако не все места на подлодке можно показать, некоторые секретные автору репортажа пришлось обходить по верхним или нижним палубам.

Отмечается, что "Князь Владимир" обладает самым большим ракетным отсеком в истории отечественного подводного флота — он в два раза превышает размеры отсеков, которые реализовались ранее (вместо восьми ракет в нём располагается до 16 снарядов). В следующем отсеке проход между ракетами уже затруднён.

Однако здесь находится шахта № 7 с изображённой на ней звездой, которая означает успешный пуск ракеты. Именно из этой шахты 29 октября 2019 года была запущена баллистическая ракета "Булава" из акватории Белого моря по цели на полигоне Кура на Камчатке.