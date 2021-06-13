В Роспотребнадзоре перечислили необычные симптомы "индийского" штамма CoViD-19

При заражении "индийским" штаммом коронавируса у пациентов наблюдается изменение основных симптомов CoViD-19. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Прежде всего нужно понимать, что все симптомы CoViD-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2", — передаёт слова Пшеничной РИА "Новости".

Для "индийского" штамма более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также боль в суставах и даже потеря слуха, отметила специалист. По её словам, такие симптомы, как лихорадка или кашель при заражении этим вариантом ковида, напротив, встречаются гораздо реже.

Вместе с тем Пшеничная указала, что в последнее время индийские медики зачастую фиксируют у заболевших диарею и микротромбозы нижних конечностей. Последний симптом является более опасным, как отметила эксперт, он может привести к гангрене и ампутации пальцев.