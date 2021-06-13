Ещё одну российскую актрису не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пропустили на территорию Незалежной российскую актрису дубляжа из-за того, что ранее она ездила в Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.

"Поскольку на полуостров россиянка попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд на Украину сроком на три года", — указано в релизе.

В ведомстве добавили, что актриса направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре. При этом представители погранслужбы не стали называть её имя, но, судя по данным загранпаспорта, которые были частично опубликованы, этой актрисой является Лариса Брохман. Однако сама артистка пока никак не прокомментировала ситуацию.