Ещё одну российскую актрису не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Артистка направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре, но теперь в течение трёх лет не сможет попасть на территорию Незалежной.
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Украинские пограничники не пропустили на территорию Незалежной российскую актрису дубляжа из-за того, что ранее она ездила в Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного ведомства.
"Поскольку на полуостров россиянка попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд на Украину сроком на три года", — указано в релизе.
В ведомстве добавили, что актриса направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре. При этом представители погранслужбы не стали называть её имя, но, судя по данным загранпаспорта, которые были частично опубликованы, этой актрисой является Лариса Брохман. Однако сама артистка пока никак не прокомментировала ситуацию.
К слову, в чёрном списке СБУ значатся уже многие российские знаменитости. Их вносят туда из-за визитов в Крым или даже за высказывания о полуострове. Так, в прошлом году украинские власти запретили въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. А Наташа Королёва остаётся персоной нон грата уже не первый год. Ещё в 2016-м СБУ назвала её песни "представляющими угрозу государству" и закрыла ей въезд в страну на пять лет. Позже певице предложили отменить это решение, если она исполнит оскорбительную песню про Россию.
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