Москвичей предупредили о штрафах за использование скамеек в парках
За соблюдением требований, введённых из-за ситуации с коронавирусом, проследят сотрудники полиции.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В Москве штраф за использование детских и спортивных площадок, скамеек и беседок в парках составит до четырёх тысяч рублей. Мера введена в связи с эпидобстановкой в городе. Об этом журналистам сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"За сутки выявлены неоднократные случаи нарушений ограничений по использованию инфраструктуры парков. Проверки регулярные и идут в постоянном режиме с использованием камер видеонаблюдения. Если наряда полиции на месте нет, то по камерам будет установлено нарушение, приедет наряд полиции, нарушителей привлекут к ответственности", — объяснил Данчиков.
Запрет на использование парковой инфраструктуры действует с 13 по 20 июня. На местах для обеспечения соблюдения правил работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. В крупных парках и на природных территориях закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Также прекращена работа фуд-кортов в торговых центрах и детских игровых комнат.
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