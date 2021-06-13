Москвичей предупредили о штрафах за использование скамеек в парках

В Москве штраф за использование детских и спортивных площадок, скамеек и беседок в парках составит до четырёх тысяч рублей. Мера введена в связи с эпидобстановкой в городе. Об этом журналистам сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"За сутки выявлены неоднократные случаи нарушений ограничений по использованию инфраструктуры парков. Проверки регулярные и идут в постоянном режиме с использованием камер видеонаблюдения. Если наряда полиции на месте нет, то по камерам будет установлено нарушение, приедет наряд полиции, нарушителей привлекут к ответственности", — объяснил Данчиков.