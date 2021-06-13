Северная Македония уступила Австрии в первом матче на чемпионате Европы в истории
Команду с Балкан не спас даже гол суперветерана национальной команды Горана Пандева.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Австрии удачно стартовала на Евро-2020, переиграв команду Северной Македонии со счётом 3:1. Стоит отметить, что для последних это был первый матч в истории на чемпионатах Европы.
Ещё до перерыва команды обменялись забитыми мячами: на гол Штефана Лайнера ответил Горан Пандев, который в свои 37 лет является одним из самых старых игроков турнира. Победным стал мяч Михаэля Грегорича, который случился ближе к концу второго тайма. Точку в конце встречи поставил Марко Арнаутович.
В следующем матче сборная Австрии сыграет с Нидерландами, а Северной Македонии предстоит сразиться с Украиной.
Футбол. Евро-2020
Группа С
Австрия — Северная Македония — 3:1
Голы: Лайнер 18' (1:0), Пандев 28' (1:1), Грегорич 78' (2:1), Арнаутович 89' (3:1).
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