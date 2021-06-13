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Северная Македония уступила Австрии в первом матче на чемпионате Европы в истории

Команду с Балкан не спас даже гол суперветерана национальной команды Горана Пандева.

13 июня, 17:52

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Австрии удачно стартовала на Евро-2020, переиграв команду Северной Македонии со счётом 3:1. Стоит отметить, что для последних это был первый матч в истории на чемпионатах Европы.

Ещё до перерыва команды обменялись забитыми мячами: на гол Штефана Лайнера ответил Горан Пандев, который в свои 37 лет является одним из самых старых игроков турнира. Победным стал мяч Михаэля Грегорича, который случился ближе к концу второго тайма. Точку в конце встречи поставил Марко Арнаутович.

В следующем матче сборная Австрии сыграет с Нидерландами, а Северной Македонии предстоит сразиться с Украиной.

"Львы" в порядке: Сборная Англии обыграла Хорватию в стартовом матче Евро-2020

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Футбол. Евро-2020

Группа С

Австрия — Северная Македония — 3:1

Голы: Лайнер 18' (1:0), Пандев 28' (1:1), Грегорич 78' (2:1), Арнаутович 89' (3:1).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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