Немецкий журналист назвал главную ошибку, которая привела Германию к поражению в ВОВ

Самонадеянность и уверенность рейха в блицкриге подогревала популяризация пропагандистских фильмов.

Быстрые победы вермахта в Европе вдохновили руководство рейха. Германия была уверена, что блицкриг возможен и в случае с Советским Союзом. По мнению журналиста газеты Die Welt Йоханна Альтхауса, мысль о быстром захвате территорий СССР развивалась благодаря пропагандистским фильмам.

Кинокартина "Победа на Западе", вышедшая на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года, имела сильное влияние на зрителей, отмечает Альтхаус.

"Едва ли кто-нибудь из посмотревших "Победу на Западе" не проникся мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников", — указывает журналист.

Эта уверенность стала одной из причин катастрофы похода на восток, пишет Альтхаус. В своей статье он приводит слова военного историка Карла-Хайнц Фризера, автора труда "Легенда о блицкриге". Учёный уверял, что успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на "непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов".

Быстрый разгром Югославии в апреле 1941 года окончательно убедил политическое и военное руководство гитлеровской Германии в непобедимости немецкой военной машины.

"Вожди рейха были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру", — пишет Альтхаус.

Он подчёркивает, что Германия не была готова к войне с СССР, так как немецкая экономика к 1940 году ещё не встала на военные рельсы. На первых этапах вторжения уже стало понятно, что немецкие танки Pz III уступают новой стандартной модели Красной армии — танку Т-34, отметил автор.

Поход на восток прогнозировался немецкими захватчиками как молниеносная война длиной в три месяца. В итоге нападение вылилось в долгую и изнурительную схватку в "обширной сталинской империи с неисчерпаемыми ресурсами", пишет колумнист.

"Этого не ожидали ни политические руководители, ни соответствующие штабы — они были во власти самовнушения, нашедшего своё выражение и в фильме "Победа на Западе". Но можно назвать это и "самообманом", — резюмировал Альтхаус.