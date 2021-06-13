Короткий сон вызывает целый список серьёзных заболеваний. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet, ссылаясь на врача Нежата Алтынташа, который специализируется на расстройствах сна.

Продолжительность сна должна составлять не менее шести часов, подчеркнул эксперт. По его словам, у людей, которые спят меньше этого времени, наблюдаются такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, бесплодие, рак, а также проблемы с потерей веса.

"Особенно увеличивается риск развития так называемого гормонозависимого рака, рака груди, толстой кишки, предстательной железы. Есть исследование, которое проводилось на медицинском персонале. Было установлено, что у медицинских работников, которые имеют ночные дежурства, заболеваемость раком выше на 200%", — рассказал доктор.

Эксперт также отметил, что Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган спали меньше четырёх часов и оба страдали болезнью Альцгеймера. Кроме того, Алтынташ пояснил, что, если человек не спит с 00:00 до 03:00 ночи, пептидный гормон грелин начинает провоцировать потребление дополнительных углеводов, что приводит к набору массы тела.

Также при коротком сне нарушается выработка мужских гормонов, что в итоге может привести к бесплодию, добавил медик. По его словам, у представителей сильного пола, которые спят менее шести часов, уровень гормонов падает до показателей мужчин более зрелого возраста.