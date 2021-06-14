Псаки рассказала о 50 годах подготовки Байдена к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден готов к встрече с лидером России Владимиром Путиным, у него полувековой опыт политической деятельности. На это указала пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки.

Она рассказала журналистам, что её руководитель "потратил некоторое время на подготовку" к череде европейских саммитов. Это будет "очень насыщенная поездка", и Байден "определённо выделит время на подготовку со своими помощниками" к грядущей встрече с Путиным.

"Но я бы вновь подчеркнула, что он готовился к этому моменту в течение 50 лет", — сказала Псаки.

Псаки отметила, что лидер США настроен на поиск взаимных интересов Москвы и Вашингтона, но не на выстраивание доверительных или дружеских отношений. По мнению пресс-секретаря, Байден "определённо знает", чего ожидать от Путина.