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Псаки рассказала о 50 годах подготовки Байдена к встрече с Путиным

В Белом доме ещё раз подчеркнули, что встреча двух лидеров "не имеет отношения к доверию, не имеет отношения к дружбе". Это будет лишь попытка найти точки соприкосновения.

14 июня, 02:01
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден готов к встрече с лидером России Владимиром Путиным, у него полувековой опыт политической деятельности. На это указала пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки.

Она рассказала журналистам, что её руководитель "потратил некоторое время на подготовку" к череде европейских саммитов. Это будет "очень насыщенная поездка", и Байден "определённо выделит время на подготовку со своими помощниками" к грядущей встрече с Путиным.

"Но я бы вновь подчеркнула, что он готовился к этому моменту в течение 50 лет", — сказала Псаки.

Псаки отметила, что лидер США настроен на поиск взаимных интересов Москвы и Вашингтона, но не на выстраивание доверительных или дружеских отношений. По мнению пресс-секретаря, Байден "определённо знает", чего ожидать от Путина.

"По его мнению, эта встреча не имеет отношения к доверию, не имеет отношения к дружбе. Это встреча с целью выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно тех сфер, по поводу которых у нас есть озабоченность", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

"Дело не в дружбе": Псаки заверила, что Байден будет откровенен с Путиным

"Дело не в дружбе": Псаки заверила, что Байден будет откровенен с Путиным

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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