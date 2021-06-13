"Нет заблуждений": Пушков оценил яркую характеристику, которую Байден дал Путину
Американский президент ограничился всего несколькими словами, чтобы ответить на вопрос журналистов о качествах российского коллеги.
Джо Байден. Фото © Twitter / POTUS
У президента США Джо Байдена нет заблуждений насчёт того, какой собеседник будет у него 16 июня в Женеве на встрече с лидером России Владимиром Путиным. Так считает член Совфеда Алексей Пушков. А увидел это парламентарий в яркой характеристике, которую Байден дал Путину.
Ранее на вопрос, почему Путин не поддаётся на давление США и не меняет свою позицию, Байден ответил с улыбкой: "Потому что он — Владимир Путин!" Пушков назвал такой ответ интересным.
"Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьёзно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и от всего западного альянса", — добавил российский парламентарий в своём телеграм-канале.
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Напомним, Джо Байден заявлял, что США не ищут конфликта с Россией. При этом он подчёркивал, что на саммите в Женеве намерен прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Вашингтон не собирается молчать по поводу якобы "вредоносных действий" Москвы.
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