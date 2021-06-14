На Украине рассказали, как страна сможет заработать на "Северном потоке – 2"

Украина сможет заработать на "Северном потоке – 2", если станет владельцем части акций компании-оператора. Об этом заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала "Первый независимый".

"Мы понимаем, что "Северный поток – 2" может быть выгодней для вас. Давайте — из-за того, что мы теряем, это вопрос политический — сделаем Украину сособственником "Северного потока – 2", дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", — заявил он.

По словам Бортника, часть газа, который пройдёт через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. Политолог предложил продать "Нафтогазу" "пять процентов стоимости" газопровода, чтобы Киев мог на нём зарабатывать. Он подчеркнул, что пока проект не запущен, данный вариант "возможен".

При этом, по мнению Бортника, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через неё транзит газа, или с заключением долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с "Газпромом".

"Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнёров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы", — отметил политолог.

Он также предположил, что после истечения в 2024 году действующего контракта Украину могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через "Северный поток – 2" будет дешевле. Также вероятно, что украинскую ГТС "просто вырубят", считает Бортник.