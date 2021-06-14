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В США заявили о готовности сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии

При этом Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу действий российской стороны, которые, по версии Америки, "наносят ущерб" Штатам.

14 июня, 05:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США считают, что могли бы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействия в Арктике и в ряде других сфер. Об этом заявил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Я думаю, что есть два основных элемента в том, как мы думаем о взаимоотношениях с Россией. Один из них: есть ли области, в которых в наших общих интересах мы можем работать вместе для достижения результатов. <...> Посмотрим, что получится. Есть вопрос стратегической стабильности. Есть вопрос Сирии и гуманитарного доступа. Есть вопросы, связанные с Арктикой. Есть и другие места, где было бы в наших интересах найти основу для работы с Россией", — отметил Салливан.

Байден заявил, что США не хотят конфликта с Россией

Байден заявил, что США не хотят конфликта с Россией

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу тех действий с её стороны, которые, по версии американских властей, "наносят ущерб" США.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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