В США заявили о готовности сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии

США считают, что могли бы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействия в Арктике и в ряде других сфер. Об этом заявил помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Я думаю, что есть два основных элемента в том, как мы думаем о взаимоотношениях с Россией. Один из них: есть ли области, в которых в наших общих интересах мы можем работать вместе для достижения результатов. <...> Посмотрим, что получится. Есть вопрос стратегической стабильности. Есть вопрос Сирии и гуманитарного доступа. Есть вопросы, связанные с Арктикой. Есть и другие места, где было бы в наших интересах найти основу для работы с Россией", — отметил Салливан.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу тех действий с её стороны, которые, по версии американских властей, "наносят ущерб" США.