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Кардиолог перечислила три опасных для жизни симптома

Чтобы предупредить подобные нарушения здоровья, следует отказаться от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, а также начать правильно питаться, отметила врач.

14 июня, 05:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Одной из основных причин растущей смертности является острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о подобном нарушении здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова в беседе с aif.ru.

"Инсульты занимают первое место по смертности и инвалидизации среди других заболеваний нервной системы", — отметила врач.

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Так, помимо головокружения и головной боли насторожить должна внезапная слабость в лице, руке или ноге. Чаще всего такое ощущается на одной стороне тела. Если подобные симптомы присутствуют, необходимо как можно быстрее обратиться к медикам. Кроме того, характерными симптомами инсульта являются нарушение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи, а также острое нарушение зрения в одном или обоих глазах.

По словам Козловой, риск развития острого нарушения мозгового кровообращения в пять раз повышает наличие фибрилляции предсердий. Чтобы предупредить подобные проблемы со здоровьем, следует отказаться от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, начать правильно питаться, контролировать артериальное давление, сахар и холестерин.

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Ранее врач раскрыл опасные последствия короткого сна. Согласно данным исследования, которое проводилось на медицинском персонале, у работников, дежуривших по ночам, риск заболеть онкологией повышался на 200%. По словам специалиста, сон менее шести часов провоцирует и другие серьёзные болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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