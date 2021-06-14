Кардиолог перечислила три опасных для жизни симптома

Одной из основных причин растущей смертности является острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о подобном нарушении здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова в беседе с aif.ru.

"Инсульты занимают первое место по смертности и инвалидизации среди других заболеваний нервной системы", — отметила врач.

Так, помимо головокружения и головной боли насторожить должна внезапная слабость в лице, руке или ноге. Чаще всего такое ощущается на одной стороне тела. Если подобные симптомы присутствуют, необходимо как можно быстрее обратиться к медикам. Кроме того, характерными симптомами инсульта являются нарушение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи, а также острое нарушение зрения в одном или обоих глазах.

По словам Козловой, риск развития острого нарушения мозгового кровообращения в пять раз повышает наличие фибрилляции предсердий. Чтобы предупредить подобные проблемы со здоровьем, следует отказаться от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, начать правильно питаться, контролировать артериальное давление, сахар и холестерин.