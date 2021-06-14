В Роструде рассказали, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск
При нынешнем законодательстве есть только два способа, и один из них — увольнение, когда должны быть покрыты все неиспользованные дни отдыха.
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Получить деньги за неиспользованный отпуск можно только в двух случаях. Как правильно подсчитать денежную компенсацию работнику, сотрудники Роструда рассказали на портале "Онлайн-инспекция". Там напомнили, что отпуск положен сотруднику не за календарный год, а за 12 месяцев работы в организации. Поэтому учёт для каждого работника ведётся индивидуально.
Также для правильного расчёта надо определить, сколько дней отпуска причитается сотруднику за каждый месяц работы. В обычной ситуации этот показатель — 2,33 дня.
После надо посчитать среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого берут всю сумму денег, выплаченных сотруднику за год (включая все премии, гонорары и другие виды трудового дохода), и делят сначала на 12, а потом на 29,3 (среднее число дней в месяце). Заключительным действием неиспользованные дни отпуска умножают на среднедневной заработок — и получают причитающуюся сумму.
Напомним, что с 1 июля изменится схема получения компенсации за отдых в России. К тому же многие сотрудники не знают, что имеют право на выплаты от работодателей. Например, нужно написать заявление, чтобы получить денежную компенсацию за часть отпускных дней. Лайф выяснил, за что можно получить выплаты и как защитить свои права, если поездка сорвалась.
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