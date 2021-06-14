В Роструде рассказали, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Получить деньги за неиспользованный отпуск можно только в двух случаях. Как правильно подсчитать денежную компенсацию работнику, сотрудники Роструда рассказали на портале "Онлайн-инспекция". Там напомнили, что отпуск положен сотруднику не за календарный год, а за 12 месяцев работы в организации. Поэтому учёт для каждого работника ведётся индивидуально.

Также для правильного расчёта надо определить, сколько дней отпуска причитается сотруднику за каждый месяц работы. В обычной ситуации этот показатель — 2,33 дня.

После надо посчитать среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого берут всю сумму денег, выплаченных сотруднику за год (включая все премии, гонорары и другие виды трудового дохода), и делят сначала на 12, а потом на 29,3 (среднее число дней в месяце). Заключительным действием неиспользованные дни отпуска умножают на среднедневной заработок — и получают причитающуюся сумму.