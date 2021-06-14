В Техасе гоночный автомобиль под прицелом камер влетел в людей
Известно о нескольких десятках пострадавших и восьми госпитализированных. Судя по кадрам, которые перед ЧП снимали посетители гонок, водитель не справился с управлением — после резкого старта машину понесло в сторону.
В Техасе гоночный автомобиль под прицелом камер влетел в людей. Видео © Twitter / PM Breaking News
В американском штате Техас гоночный автомобиль въехал в зрителей на большой скорости. Шериф округа Эль-Пасо сообщил, что по меньшей мере восемь человек госпитализированы, трое находятся в критическом состоянии.
Как пишет телеканал ABC, одна из машин "по неизвестным причинам" выехала с трассы, влетела в зрителей и задела ещё три автомобиля. В общей сложности, по данным телеканала, пострадало 29 человек.
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