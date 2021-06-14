В Техасе гоночный автомобиль под прицелом камер влетел в людей

Известно о нескольких десятках пострадавших и восьми госпитализированных. Судя по кадрам, которые перед ЧП снимали посетители гонок, водитель не справился с управлением — после резкого старта машину понесло в сторону.