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В Техасе гоночный автомобиль под прицелом камер влетел в людей

Известно о нескольких десятках пострадавших и восьми госпитализированных. Судя по кадрам, которые перед ЧП снимали посетители гонок, водитель не справился с управлением — после резкого старта машину понесло в сторону.

14 июня, 04:48

В Техасе гоночный автомобиль под прицелом камер влетел в людей. Видео © Twitter / PM Breaking News

В американском штате Техас гоночный автомобиль въехал в зрителей на большой скорости. Шериф округа Эль-Пасо сообщил, что по меньшей мере восемь человек госпитализированы, трое находятся в критическом состоянии.

Как пишет телеканал ABC, одна из машин "по неизвестным причинам" выехала с трассы, влетела в зрителей и задела ещё три автомобиля. В общей сложности, по данным телеканала, пострадало 29 человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Бурятии автомобиль протаранил частный дом с младенцем внутри и застрял в стене.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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