Половина мусора в океанах оказалась упаковкой от еды и напитков навынос

Почти 50% мусора, который обнаружили в Мировом океане, — использованная одноразовая посуда. Специалисты из 15 институтов в 10 странах утверждают, что восемь из десяти найденных в реках, морях и океанах предметов были сделаны из пластика.

Как пишет The Independent, 44% обнаруженного мусора приходятся на упаковку от еды и напитков навынос из общепита. В этой связи учёные призывают правительства стран уделить большее внимание проблеме пластикового мусора в водоёмах.

"Ограничения на использование пластиковых предметов, таких как соломинки, ватные палочки и палочки для перемешивания напитков, хотя и являются разумными, но всё ещё не решают основной проблемы", — отметил координатор исследования профессор биологии из Кадисского университета Андрес Козар.

Он подчёркивает, что в производстве большей части одноразовой посуды и упаковки следует использовать другие материалы. А за те предметы, которые нельзя заменить другими составляющими, исследователи предлагают взимать дополнительный налог с производителей.