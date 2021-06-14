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Половина мусора в океанах оказалась упаковкой от еды и напитков навынос

Учёные призывают заменять пластик другими материалами и повышать налоги для его производителей.

14 июня, 04:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Почти 50% мусора, который обнаружили в Мировом океане, — использованная одноразовая посуда. Специалисты из 15 институтов в 10 странах утверждают, что восемь из десяти найденных в реках, морях и океанах предметов были сделаны из пластика.

Как пишет The Independent, 44% обнаруженного мусора приходятся на упаковку от еды и напитков навынос из общепита. В этой связи учёные призывают правительства стран уделить большее внимание проблеме пластикового мусора в водоёмах.

"Ограничения на использование пластиковых предметов, таких как соломинки, ватные палочки и палочки для перемешивания напитков, хотя и являются разумными, но всё ещё не решают основной проблемы", — отметил координатор исследования профессор биологии из Кадисского университета Андрес Козар.

Он подчёркивает, что в производстве большей части одноразовой посуды и упаковки следует использовать другие материалы. А за те предметы, которые нельзя заменить другими составляющими, исследователи предлагают взимать дополнительный налог с производителей.

В борьбе с пластиковыми отходами Россия пошла своим путём

В борьбе с пластиковыми отходами Россия пошла своим путём

Ранее сообщалось, что половину мусора в России составили пластиковые упаковки. В кабмине предложили несколько способов решения проблемы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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