"Сокол Геринга": Испанская газета открыто восхитилась "подвигами" нацистского пилота
Особенно автор смакует гибель линкора "Марат" и радость, испытываемую лётчиком. Он воспевается как лучший "охотник": на его счету более пятисот подбитых советских танков.
Фото © ТАСС / АР
Испанская газета АВС опубликовала статью, воспевающую "подвиги" нацистского лётчика, "благодаря" которому был подбит советский линкор "Марат" — гордость Балтийского флота, погибло более трёхсот моряков. Ганс-Ульрих Рудель на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны стал самым "результативным" пилотом пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, восторженно пишет автор статьи.
"Следующим утром самолёт разведки сообщил о том, что "Марат" стоит в порту Кронштадта. Без сомнения, русские до сих пор были заняты устранением урона, нанесённого нашей атакой 16 сентября. Во мне бурлило нетерпение. Наконец-то у меня будет шанс показать, на что я способен... "Марат" исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть, моя бомба попала в снарядный погреб", — приводит "ИноСМИ" статейную выдержку из мемуаров Руделя.
В материале прославляются "достижения" нациста: на его счету более 500 подбитых танков. Автор называет его не иначе как гением, рассказывает, как самозабвенно тот бросился к машине, узнав по радио о войне с Советским Союзом, с девизом "Уже никто меня не мог остановить". После поражения Третьего рейха "сокол Геринга" сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину, где выступал в защиту Адольфа Гитлера и писал свои памфлеты.
Ранее Лайф писал о том, что Госдума в окончательном чтении приняла поправки о запрете публичного отождествления роли СССР и Германии в ВОВ. Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарную миссию Союза при освобождении стран Европы. Инициатива была внесена во исполнение поручения президента РФ.
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