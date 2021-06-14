Испанская газета АВС опубликовала статью, воспевающую "подвиги" нацистского лётчика, "благодаря" которому был подбит советский линкор "Марат" — гордость Балтийского флота, погибло более трёхсот моряков. Ганс-Ульрих Рудель на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны стал самым "результативным" пилотом пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, восторженно пишет автор статьи.

"Следующим утром самолёт разведки сообщил о том, что "Марат" стоит в порту Кронштадта. Без сомнения, русские до сих пор были заняты устранением урона, нанесённого нашей атакой 16 сентября. Во мне бурлило нетерпение. Наконец-то у меня будет шанс показать, на что я способен... "Марат" исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть, моя бомба попала в снарядный погреб", — приводит "ИноСМИ" статейную выдержку из мемуаров Руделя.

В материале прославляются "достижения" нациста: на его счету более 500 подбитых танков. Автор называет его не иначе как гением, рассказывает, как самозабвенно тот бросился к машине, узнав по радио о войне с Советским Союзом, с девизом "Уже никто меня не мог остановить". После поражения Третьего рейха "сокол Геринга" сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину, где выступал в защиту Адольфа Гитлера и писал свои памфлеты.