Биткоин вновь резко вырос в цене
После рекордной стоимости в апреле — более 60 000 долларов за единицу — в мае криптовалюта стала быстро дешеветь.
Фото © ТАСС / ZUMA
Биткоин дорожает более чем на 10%. Данные © coindesk.com
Стоимость биткоина выросла в понедельник утром почти на 10%, в ходе торговой сессии на 02:55 мск он торговался на уровне 39,131 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.
Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин как официальную валюту. Теперь с его помощью граждане республики смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.
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