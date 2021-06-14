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Биткоин вновь резко вырос в цене

После рекордной стоимости в апреле — более 60 000 долларов за единицу — в мае криптовалюта стала быстро дешеветь.

14 июня, 02:50
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Биткоин дорожает более чем на 10%. Данные © coindesk.com

Биткоин дорожает более чем на 10%. Данные © coindesk.com

Стоимость биткоина выросла в понедельник утром почти на 10%, в ходе торговой сессии на 02:55 мск он торговался на уровне 39,131 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин как официальную валюту. Теперь с его помощью граждане республики смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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