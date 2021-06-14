Биткоин вновь резко вырос в цене

Стоимость биткоина выросла в понедельник утром почти на 10%, в ходе торговой сессии на 02:55 мск он торговался на уровне 39,131 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин как официальную валюту. Теперь с его помощью граждане республики смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.