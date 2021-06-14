В Японии придумали неожиданный способ определения уровня опьянения

В Японии придумали новый гаджет, который умеет определять уровень алкоголя в крови. Учёные из Токийского медицинского и стоматологического университета придумали наушники, которые обладают такой функцией.

Как говорится в отчёте об исследовании, в полученной экспериментальной системе фильтрованный воздух закачивается в одну из муфт через шланг, который проходит в отверстие наверху. Этот воздух идёт через герметичную камеру, окружающую ухо, собирая при этом выделяющийся этанол, а затем вытягивается из муфты через шланг внизу.

Схема системы измерения содержания этанола в наушниках. Фото © Лаборатория "Мицубиси", Токийский медицинский и стоматологический университет

Этот нижний шланг ведёт к отдельному устройству. При возбуждении ультрафиолетовым светом датчик в нём флуоресцирует в присутствии газообразного этанола — чем выше концентрация этанола, тем интенсивнее флуоресценция.

Проведённые на трёх мужчинах-добровольцах опыты продемонстрировали, что замер через регулярные интервалы посредством наушников и привычного алкотестера демонстрировал одинаковые результаты.

Учёные надеются, что после дальнейшего развития технология может быть использована в качестве альтернативы алкотестерам. Также не исключается возможность применения прибора в медицинских целях. Например, для обнаружения различных выделяемых кожей газов, связанных с заболеваниями.